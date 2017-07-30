بالصور.. نائب أمير مكة يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز ال سعود، مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، للإطلاع على سير العمل والخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1438هـ.

وكان في استقبال سموه معالي وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان، وعددا من المسؤولين في الجهات العاملة بالمطار.

وبدأت جولة سموه من الصالة “ د ” بمجمع صالات الحج حيث اطلع على مواقع الجهات الحكومية الخدمية التي تعمل على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم في المجمع، وشملت مواقع وزارة الصحة والجوازات والجمارك وهيئة الحصر والتوزيع بوزارة الحج، ثم توجّه سموه إلى المنطقة المركزية، حيث اطّلع على كيفية إنهاء إجراءات الحجاج في عملية القدوم وعلى الخدمات المقدمة في المنطقة العامة لحجاج بيت الله الحرام، كما شاهد سموه شاشات العرض التي تساهم في أرشاد الحجاج وتقديم المعلومات المفيدة لهم.

واستمع نائب أمير مكة من معالي وزير النقل إلى نبذة عن الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني، التي تهدف الى تسهيل اجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

من جهته، أشاد معالي وزير النقل بالدعم الذي تحظى به كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية، من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين،- حفظهما الله- مما ساهم في تقدم أفضل التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيراً إلى أن ضيوف الرحمن ينعمون بالرعاية الفائقة والعناية الشاملة منذ لحظة وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.

وأوضح معاليه أن جولة صاحب السمو الملكي الأميرعبد الله بن بندر لمجمع صالات الحج والعمرة بالمطار تأتي في إطار حرص واهتمام سموه الكريم بالوقوف عن كثب والاطّلاع على استعداد الجهات العاملة بالمطار بما تقدمه من خدمات لضيوف بيت الله الحرام، لافتًا النظر إلى الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والأهلية العاملة في المطار في مثل هذا الموسم من كل عام من تنسيق واهتمام ورعاية للقادمين لأداء هذه الشعيرة منذ وصولهم حتى مغادرتهم.

يُذكر أن إجمالي مساحة مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز تبلغ 510.000 متر مربع تحتوي على صالات مبنى الحجاج الشرقي الذي تقدر مساحته بحوالي 90.000 متر مربع، والمنطقة المكشوفة “ البلازا ” ومساحتها 160.000 متر مربع، و26 موقفًا للطائرات تضم 10 جسور متحركة وموقعين لمركز العمليات وبرج المراقبة، و18 بوابة للسفر، و14 صالة لسفر الحجاج والمعتمرين، و143 “كاونتر” للجوازات، و120 “ كاونتر ” للجنة الحصر التابعة لوزارة الحج، و224 “ كاونتر ” لمكتب الوكلاء الموحد، و254 “ كاونتر ” للسفر، ويبلغ طول سيور الحقائب 1.180 مترًا، كما تحتوي على صالتين لمسافري الدرجة الأولى وصالة لكبار الزوّار وفندق يحتوي على 123 غرفة، كما تحتوي على منطقة للمطاعم والخدمات التجارية بمساحة 9.418 مترًا مربعًا، ويبلغ عدد مناطق انتظار الحجاج بالبلازا 20 منطقة تحتوي على 40 مصلى و32 مجمعًا لدورات المياه.

كما تستوعب مواقع التنفيذ في الساعة الواحدة 3800 حاج قادم و3500 حاج مغادر، فيما تستوعب مناطق الانتظار 7000 راكب، كما تستوعب الصالات الحديثة في اليوم الواحد أكثر من 91 ألف حاج قادم، و84 ألف مغادر، وتتسع الصالات الحديثة لـ312 رحلة حديثة، بمعدل 13 رحلة في الساعة الواحدة.