جنايات دبي تسجن سعوديين مدى الحياة لحيازتهما مخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

قضت محكمة جنايات دبي؛ بسجن سعوديين اثنين مدى الحياة، وفرضت غرامة 100 ألف درهم على كل منهما، لحيازتهما كمية ضخمة من حبوب الـ”أمفيتامين” المخدرة بهدف الإتجار، بعد أن قُبِضَ عليهما العام الماضي.

وكان رجال مكافحة المخدرات في الإمارات قد قبضوا على المتهمين اللذين يبلغان من العمر 26 و31 سنة، في عملية أوقعت بهما في ديسمبر الماضي، أثناء تقاسمهما الحبوب المخدرة التي بلغ وزنها 199 كيلوجرامًا، ووُجهت لهما الاتهامات بحيازتها، بقصد الإتجار.

واعترف المتهمان لقضاة المحكمة بتعاطي المخدرات فقط، وأنكرا حيازتها بغرض الإتجار، في حين أكد قائد شرطة مكافحة المخدرات في دبي، إجراء تسجيلات للمتهمَين، وأنهما ضمن عصابة لتهريب المخدرات، كما كانا تحت المراقبة، وقُبِضَ عليهما بإذن رسمي مسبق.

وأشار قائد الشرطة إلى القبض عليهما عند وصولهما بسيارتين مختلفتين فيهما المخدرات إلى مكان مهجور، وتبادلا الحديث لفترة قبل اعتقالهما، وضُبِطَت 3 أكياس كبيرة بها المخدرات في سيارة المتهم الأول الأصغر سنًا.

وأوضحت الشرطة أن المتهم الأول اعترف بأن رجلاً في المملكة لم يلتقِ به أبدًا عرض عليه 900 ألف ريال سعودي، من أجل الترتيب مع المتهم الثاني، ثم تسليم المخدرات إلى مواطن إماراتي في دبي، وأنهما كانا ينتظران توجيهات بعملية التسليم، لكنهما اِعْتُقِلا قبل أن يحدث ذلك.