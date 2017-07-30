استشهاد رجل أمن وإصابة 6 آخرين في استهداف دورية بالقطيف - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

استشهد الرقيب مهدي بن سعيد ظافر اليامي، في اعتداء إرهابي بمقذوف متفجر، استهدف دورية أمن، أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن بحي ” المسورة ” في القطيف.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن 6 من رجال الأمن أصيبوا في الهجوم الإرهابي، ونُقِلوا إلى المستشفى، واستقرت حالتهم، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.