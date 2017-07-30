 استشهاد رجل أمن وإصابة 6 آخرين في استهداف دورية بالقطيف - صحيفة صدى الالكترونية

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استشهاد رجل أمن وإصابة 6 آخرين في استهداف دورية بالقطيف

استشهاد رجل أمن وإصابة 6 آخرين في استهداف دورية بالقطيف
فهد العبدالله(صدى):

استشهد الرقيب مهدي بن سعيد ظافر اليامي، في اعتداء إرهابي بمقذوف متفجر، استهدف دورية أمن، أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن بحي ” المسورة ” في القطيف.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن 6 من رجال الأمن أصيبوا في الهجوم الإرهابي، ونُقِلوا إلى المستشفى، واستقرت حالتهم، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30902 ] نشر منذ 54 دقيقة

الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 9 دقائق

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .

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