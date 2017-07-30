⁠⁠⁠⁠⁠حظر تصفح الهواتف المحمولة لدى عبور الطرق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقرت مدينة هونولولو الأمريكية، مشروع قانون يحظر على المارة النظر إلى الأجهزة المحمولة وكتابة الرسائل النصية أثناء عبور الطريق، وذلك بسبب زيادة الحوادث الناجمة عن تشتت الانتباه أثناء السير.

ويهدف هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية وأكبر مدنها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى الحد من الإصابات والوفيات التي تنجم عن ” تشتت الانتباه أثناء السير. ”

وتنص الإجراءات الجديدة على غرامات تتراوح بين 15 إلى 35 دولارا للأشخاص الذين يرتكبون مخالفات لأول مرة ويجري ضبطهم وهم ينظرون إلى الأجهزة من بينها الكمبيوتر المحمول أو الكاميرات الرقمية.

وتُستثنى الاتصالات بخدمات الطوارئ من هذا الحظر.

ووقع عمدة مدينة هونولولو كيرك كولدويل الخميس، على مشروع القانون الجديد الذي يحمل اسم ” قانون السير دون انتباه ” بعدما أقره مجلس المدينة بسبعة أصوات مقابل رفض اثنين.