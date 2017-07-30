صيانة مرافق طرق المشاه بمشعر منى استعاداً للحج - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تقديم خدمات موثوقة وآمنة خلال موسم الحج في كل ما يتعلق بصيانة المرافق العامة وشبكات الطرق والانارة وكافة الخدمات، مشددة على جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لديها على مدار الساعة لمواجهة أية أعطال طارئة أو أية ملاحظات تخص المرافق الخدمية .

وكانت الامانة قد شكلت عددا من الفرق الفنية الخاصة بمتابعة تشغيل خدماتها المختلفة، حيث نفذت أمس أعمال الصيانة وغسيل مراوح التهوية بمظلات طرق المشاه بمشعر منى والبالغ عددها (400) مروحة .

وأوضح المهندس عمر بابقي مدير الإنارة بأن الفرق الفنية أجرت كافة اعمال الصيانة والاستبدال للاجهزة والمراوح ووحدات الانارة في طرق المشاه بمشعر منى، التي تشهد أعدادا غفيرة من ضيوف الرحمن خلال الموسم ، مؤكدا جاهزية فرق الطوارئ والصيانة لديها على مدار الساعة .

وقال: إن جميع هذه الاعمال تحظى بمتابعة شخصية من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع المهندس خالد بن محمد الهيج ومديرعام الطرق المهندس/ زهيرسقاط، وبتوجيهات أمين العاصمة المقدسة الدكتور/ أسامة بن فضل البار؛ للتأكد من جاهزية كافة المرافق ولتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.