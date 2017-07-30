⁠⁠⁠⁠⁠مقتل وإصابة 5 أشخاص فى هجوم مسلح على " ملاهى ليلية " - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

قتل مراهق تركى وأصيب أربعة أشخاص اليوم الأحد، عندما فتح مسلح النار على ملهيين ليليين على شاطئ منتجع بودروم الواقع على بحر أيجه غرب تركيا، بحسب تقارير.

وقالت صحيفة حرييت، أن المسلح أطلق النار بشكل عشوائى 26 مرة فجر الأحد على ملهيين ليليين على شاطئ المنتجع.

وقضى فرقان ساى (18 عاما)؛ الذى كان يعمل نادلا متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى، كما أصيب نادلان آخران واثنان من الزبائن، بحسب الصحيفة.

ولم ترد معلومات عن هوية أو دافع المسلح، وقالت الصحيفة إن الشرطة تسعى الى القبض عليه.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، إلا أنه لم ترد أى مؤشرات من السلطات تربط بين حادث بودورم وأى تنظيمات متشددة.