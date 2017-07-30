مستخدمو الإنترنت يعتقدون في تغيير الـ5G لمجالات الحياة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكد استطلاع جديد أجرته شركة ” إريكسون ” أن مستخدمي شبكة الإنترنت يعتقدون أن الجيل الخامس للإنترنت سيغير نواحي الحياة، خاصة في مجالات: التعليم، والإعلام، والعمل، والتفاعل الاجتماعي، والسفر، والتجارة.

وأوضح الاستطلاع المسحي الذي جرى على 9200 مستهلك يعيشون في 8 دول مختلفة، بأن 7 من أصل 10 عينات محل البحث، يعتقدون في تغيير الجيل الخامس للإنترنت نواحي الحياة.

من جانبه؛ قال رئيس وحدة الشبكات في ” إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا ” ، شفيق طرابلسي، إن المنطقة العربية تُعَد أحد أعلى المناطق من حيث انتشار الهواتف الذكية في العالم، مضيفًا: ” وفي مناطق مثل دول مجلس التعاون الخليجي؛ نرى حماسة كبيرة بين أوساط المستخدمين والمستهلكين نحو تطبيق واستكشاف تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز ” .

وذكر المسح بأن المتبنين الأوائل لشاشات الواقع الافتراضي توقعوا استبدالها للشاشات التقليدية والسينما بأقل من عام، وأن ثلثهم استبدلوا بالفعل تجربة مشاهدة الفيديو على الشاشات التقليدية، بإضافة شاشات مخصصة لعروض الواقع الافتراضي.

يأتي هذا وسط اهتمام المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة بتبنّي تقنيات الواقع الافتراضي، ففي الإمارات تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي ” ديوا ” تقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز، وجهاز ” هولو لينس ” الذي توفره شركة ” مايكروسوفت ” لتقنيات الواقع الافتراضي، والذي تستخدمه الهيئة لفحص الأجهزة بالمحطات التابعة لها، فمثلاً يمكن عرض بيانات توربين وتوفير تقنية التواصل مع فريق العمل لتنفيذ القرارات بشكل أسرع.

وأوضح ” طرابلسي ” : ” تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز تصطدم بشكلها الحالي بدلاً من أن تندمج مع واقعنا المادي، إذ أن سماعات الرأس الكبيرة التي يستخدمها معظم الناس اليوم تعزل المستخدم عن محيطه وتعيق حركته، لذا فإن البدء بتبني تجربة واقع افتراضي أكثر تفاعلية من شأنه أن يغير شكل ونمط حياة عدد كبير من المستخدمين ” .