⁠⁠⁠⁠⁠دول المقاطعة تخصص 9 ممرات طوارئ جوية بالتنسيق لتستخدمها الطائرات القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

خصصت الدول الأربع المقاطعة 9 ممرات طوارئ جوية تم تحديدها بالاتفاق بين سلطات الطيران المدني في المملكة العربية الـسعـودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وجمهورية مـصـر العربية وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ودول الجوار وذلك لتستخدمها الطائرات القطرية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم : ” إن هذا الإجراء يؤكد التزامنا بسلامة الملاحة الجوية العالمية، وجرت العادة في مثل هذه الظروف أن يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة فوق أعالي البحار بإدارتنا لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية، وهذا الإجراء تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني ( الإيكاو) التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقيات ” .

وأفادت الهيئة أنه تم تحديد 9 ممرات منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته ، ويبدأ فعليا أول شهر أغسطس المقبل ، وقد صدر إعلان ملاحي للطيارين الدوليين يؤكد ذلك ، وهو ما تم في بقية الممرات التي تمت الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي .

وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الهيئة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء بالمقام الأول، وتنفيذا لقرار المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر ومنها منع الطيران القطري من استخدام أجواء المملكة.

مما يذكر أن كل هذه الممرات قد تمت بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) كجزء من برنامج دعم سلامة الملاحة الجوية .