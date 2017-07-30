 الهلال يودع البطولة العربية بخسارة امام الترجي - صحيفة صدى الالكترونية

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الهلال يودع البطولة العربية بخسارة امام الترجي

الهلال يودع البطولة العربية بخسارة امام الترجي
الرياض(صدى):

تغلب نادي الترجي الرّياضي التونسي على نظيره نادي الهلال بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة للمجموعة الثّالثة بالبطولة العربية لكرة القدم.

 

سجّل أهداف المباراة فريد الماطري دق 45 , هيثم الجويني دق 58 و غيلان الشعلالي دق 74 للترجي الرّياضي و كل من عبدالرحمن اليامي دق 49 وفهد الرشيدي دق 60 للهلال.

 

و حصد الترجي العلامة الكاملة بفوزه الثالث على التوالي و تأهل لنصف النهائي متصدراً مجموعته برصيد 9 نقاط بينما ودّع الهلال البطولة بدون تحقيق أي انتصار.


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