الهلال يودع البطولة العربية بخسارة امام الترجي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تغلب نادي الترجي الرّياضي التونسي على نظيره نادي الهلال بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة للمجموعة الثّالثة بالبطولة العربية لكرة القدم.

سجّل أهداف المباراة فريد الماطري دق 45 , هيثم الجويني دق 58 و غيلان الشعلالي دق 74 للترجي الرّياضي و كل من عبدالرحمن اليامي دق 49 وفهد الرشيدي دق 60 للهلال.

و حصد الترجي العلامة الكاملة بفوزه الثالث على التوالي و تأهل لنصف النهائي متصدراً مجموعته برصيد 9 نقاط بينما ودّع الهلال البطولة بدون تحقيق أي انتصار.