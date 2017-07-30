أمير الباحة يوجه بأولوية قبول أبناء المنطقة بالجامعة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، ‏أمير منطقة الباحة، بأن تكون أولوية القبول بجامعة الباحة لخريجي الثانوية من أبناء وبنات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، بمكتب أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة، في حضور مدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري، ومدير عام العلاقات والإعلام بالإمارة خضر عبد الرحمن الغامدي.

وشهد اللقاء تدشين‏ صندوق دعم الشركات الناشئة، وإطلاق مسرعة الباحة لدعم رواد الأعمال، وذلك ضمن مبادرات الجامعة، وناقش سموه مع الحضور آلية التسجيل والقبول والنسب بالجامعة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة طلاب وطالبات الجامعة.

من ‏جانبه؛ عبر مدير جامعة الباحة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، مثمنًا دوره في دعم الجامعة واهتمامه بها وحرصه عليها، مؤكدًا بذل كل ما من شأنه الرقي بجامعة الباحة، وتحقيق رؤى وتطلعات سموه في التوسع في قبول أبناء وبنات المنطقة، وأن تكون برامج وأنشطة الجامعة مواكبة لرؤية المملكة 2030.