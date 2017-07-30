نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي زعيم التيار الصدري - صحيفة صدى الالكترونية

نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي زعيم التيار الصدري
التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر .
وشهد اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك .
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 21 دقيقة
اهلا وسهلا بضيف المملكة وان شاء الله تعود العلاقات كما كانت واحسن .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30902 ] نشر منذ 15 دقيقة
إن الحيايا وإن لانت ملامسها %% عند التقلب في انيابها العطبُ
روميو[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 13 دقيقة
شالسالفه اخد يفهمني فيه أيه ؟ ؟ ؟ ؟