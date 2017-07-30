نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي زعيم التيار الصدري - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر .

وشهد اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك .