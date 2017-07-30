 نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي زعيم التيار الصدري - صحيفة صدى الالكترونية

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نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي زعيم التيار الصدري

نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي زعيم التيار الصدري
نايف السالم(صدى):

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر .

وشهد اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 21 دقيقة

اهلا وسهلا بضيف المملكة وان شاء الله تعود العلاقات كما كانت واحسن .

[ عدد التعليقات: 30902 ] نشر منذ 15 دقيقة

إن الحيايا وإن لانت ملامسها %% عند التقلب في انيابها العطبُ

[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 13 دقيقة

شالسالفه اخد يفهمني فيه أيه ؟ ؟ ؟ ؟

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