⁠⁠⁠⁠⁠الجيش النيجيري يستعد لشن حملات مكثفة على " بوكو حرام " - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

طلبت الحكومة النيجيرية اليوم الأحد، أن يكثف الجيش من حملاته العسكرية على معاقل جماعة ” بوكو حرام ” الإرهابية، والتي شنت هجومًا إرهابيًا الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل 69 شخصًا على الأقل.

وبحث نائب الرئيس النيجيري، ييمي اوسينباجو، مع مسؤولين كباراً في الجيش تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجموعة تستكشف النفط في ولاية بورنو شمال شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل 69 شخصًا حسب آخر حصيلة رسمية، وخطف 3 آخرين.

كان أحد العاملين بفرق الإغاثة قد أكد العثور على جثث 19 جنديًا، و33 عنصرًا من مليشيات مسلحة، و17 مدنيًا في موقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف فريق يعمل في شركة النفط النيجيرية الوطنية مع خبراء جيولوجيين بينما كانوا عائدين من مهمة استكشاف نفطية.