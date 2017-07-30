الهند تدرس تخصيص دخل أساسي شامل - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

يدرس مسؤولون في الهند تخصيص دخل أساسي شامل لجميع المواطنين، لمحاولة تخفيف حدة الفقر، وتقليص فجوة الفوارق بين السكان.

المشيدون بالمبادرة أكدوا أنها تحارب الفقر، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين، أما معارضيها قالوا إنها ستشجع اعتماد المواطنين على الحكومة، رغم أن تكلفته باهظة، وسيفاقم نفقات الدولة.

من جانبه؛ قال وزير المالية الهندي، آرون جيتلي، إن منح دخل أساسي لجميع المواطنين غير ممكن من الناحية العملية، بسبب العديد من العقبات السياسية.

بينما أوضح البروفيسور بجامعة كاليفورنيا، برانيب بردان، أن منح دخل أساسي يقارب 15 دولارًا في الشهر أمر ممكن، مقترحًا تمويله بزيادة الضرائب على الأغنياء، وإنهاء امتيازات اجتماعية تمنحها الحكومة يستفيد منها أشخاص ميسورين.

وشدد ” برانيب بردان ” على أن منح دخل أساسي شامل لكل المواطنين لا يستدعي إلغاء برامج الدعم الاجتماعي الأخرى التي تقدمها الحكومة.