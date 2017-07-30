بالفيديو.. متصل يهدد إعلامية على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الإعلامية المصرية منى عراقى، مقدمة برنامج ” انتباه ” المذاع على فضائية ” المحور ” ، لتهديد من أحد المتصلين لقيامها بتصوير وعرض مأساة والدته البالغة من العمر 85 عاما بسبب تجاهل أولادها لها.

وقال المتصل للإعلامية ” أنتوا مرضى نفسيين، وبتحاولوا تشهروا بالناس، ووالدتى مريضة بهشاشة في العظام، وأنتى اخترتى وقت مكنش حد موجود معاها ” .

جدير بالذكر أن الإعلامية مني عراقي، أذاعت تقريرا مصورا عن الحاجة شوشو 85 عاما، من قبل، واتهمت أبناءها بعقوق الوالدين بعد الاستيلاء على أموال والدتهم.