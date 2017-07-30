ماليزيا تعلن دعمها المطلق للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعربت دولة ماليزيا عن دعمها الكامل للمملكة، من شأنه حماية الأماكن المقدسة؛ عقب الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته الميليشيات الحوثية، باتجاه منطقة مكة المكرمة، الخميس الماضي؛ في محاولة لإفساد موسم الحج.

وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، إن بلاده تدعم بشكل كامل التحرك السعودي الهادف لزيادة الأمن على مكة والمدينة، مشيرًا إلى أن بلاده تؤيد أيضا الجهود العسكرية للمملكة وحلفائها ضد تلك الميليشيات في العاصمة اليمنية صنعاء عقب هذا الهجوم، حسبما نقل موقع freemalaysiatoday الناطق بالإنجليزية.

وأضاف قائلا ” نحن ندعم الحكومة السعودية، وخصوصا الملك سلمان الذي يشعر بالقلق البالغ لأي أمر يتعلق بسلامة حجاج بيت الله الحرام في المدينتين المقدستين في هذا الوقت ” .

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الهجوم الصاروخي، الذي اعترضته قوات الدفاع السعودية بنجاح كان مثيرًا للقلق بالفعل؛ لتزامنه مع بدء توافد الحجاج من كل أنحاء العالم على المدينتين؛ لأداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أنه يجب على أي دولتين متقاتلتين تجنب استهداف مكة والمدينة.

كما أكد أن بلاده على استعداد، إذا دعت الحاجة؛ لتقديم يد العون للمملكة لضمان الأمن في مكة والمدينة، قائلا ” مستعدون لمساعدة المملكة في أي موقف، ونأمل ألا نكون وحدنا ” .