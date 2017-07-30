وفاة مخرج مسلسل " طاش ما طاش " - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة مخرج مسلسل ” طاش ما طاش “
توفي، مساء أمس، المخرج الأردني محمد عايش، مخرج مسلسل ” طاش ما طاش ” عن عمر يناهز 64 عاما.
وكتب الفنان ناصر القصبي، على حسابه الرسمي عبر ” تويتر “ً ، ناعيا المخرج الراحل: ” رحمة الله عليه رحمة واسعة وتعازينا الحارة لعائلته الكريمه في الأردن.. والحمدلله من قبل و من بعد ” .
ويعد المخرج الراحل ” عايش ” من أبرز المخرجين على الساحة الفنية في الأردن، عضو نقابة المهن السينمائية في مصر منذ 1982، ومن أبرز أعماله الإخراجية مسلسل أبو عواد، ومسلسل طاش ما طاش.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمة الله عليه رحمة واسعة .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18030 ] نشر منذ 58 دقيقة
ياشباب لو يجيكم خبر وفاتي
توعدوني تدعون لي🤔