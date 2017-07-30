وفاة مخرج مسلسل " طاش ما طاش " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

توفي، مساء أمس، المخرج الأردني محمد عايش، مخرج مسلسل ” طاش ما طاش ” عن عمر يناهز 64 عاما.

وكتب الفنان ناصر القصبي، على حسابه الرسمي عبر ” تويتر “ً ، ناعيا المخرج الراحل: ” رحمة الله عليه رحمة واسعة وتعازينا الحارة لعائلته الكريمه في الأردن.. والحمدلله من قبل و من بعد ” .

ويعد المخرج الراحل ” عايش ” من أبرز المخرجين على الساحة الفنية في الأردن، عضو نقابة المهن السينمائية في مصر منذ 1982، ومن أبرز أعماله الإخراجية مسلسل أبو عواد، ومسلسل طاش ما طاش.