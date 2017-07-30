جامعة الأميرة نورة تكشف حقيقة " القبول اليدوي " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نفت الدكتورة فايزة بنت محمد الفايز، وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية، ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي أخيرًا حول قبول المتقدمات للعام الجامعي القادم بشكل يدوي.

وأوضحت الدكتورة فايزة أن استقبال الطالبات اليوم الأحد، يأتي في سياق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الدائمة في خدمة المواطنين والمواطنات، وبما يؤكد سياسة الدولة لتحقيق العدالة والشفافية والإجابة عن تساؤلات الطالبات.

وشددت على أن القبول في جامعة الأميرة نورة تم من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة للجامعات الحكومية بمدينه الرياض والكلية التقنية وفق الشروط المعلنة والطاقة الاستيعابية للجامعة وأنه لا صحة لوجود قبول يدوي.