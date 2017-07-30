مدينة سعود الطبية تنقذ حياة طفلة يمنية بإجراء جراحة معقدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم جراحة الأطفال، حياة طفلة يمنية، بإصلاح رتق المريء، يبلغ طوله أكثر من 7 سم، وهو عبارة عن عيب خلقي يتمثل في عدم نمو المريء؛ حيث يكون جزء العلوي مسدودًا.

وقضت الطفلة فترة العلاج بالمستشفى بين أعين الكادر الطبي والتمريضي، بقسم جراحة الأطفال.

وأوضح المشرف على الحالة، أن هذا النوع من العمليات يُعد نادرا ومعقدا، لافتًا إلى أنه تم رفع جزء من المعدة وتوصيله في الصدر، مشيرا إلى أن حالة الطفلة مستقرة، وتتغذى بطريقة طبيعية عن طريق الفم.

وأكد أن جراحة الأطفال في مدينة الملك سعود الطبية تقوم بإجراء العديد من عمليات حديثي الولادة المعقدَة، والتي تعكس مدى التطور في الخدمة الطبية المقدمة .