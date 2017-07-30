⁠⁠⁠⁠⁠العثور على مواطنين مفقودين في الصحراء أحدهما متوفى - صحيفة صدى الالكترونية

سهو الهشال(صدى):

عثرت شرطة منطقة الجوف على مواطنين مبلغ بتغيبهما الخميس الماضي 4/11/1438 هـ، أحدهما متوفى والآخر مصاب وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه فور تلقي البلاغ بتغيبهما جرى تشكيل فريق بحثي، وبالانتقال للمنطقة الصحراوية المحتمل توجههما لها، عثر صباح اليوم الأحد، على أحدهما بمنطقة صحراوية تسمى ( المعي ) جنوب شرق قرية أبو عجرم، وحالته مستقرة.

وأضاف أنه بمواصلة البحث، عثر على الشخص الثاني متوفياً ولم يلاحظ عليه أي آثار عنف أو ما يشير إلى حدوث فعل جنائي وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محافظة دومة الجندل، وجرى إشعار النيابة العامة ولا تزال التحقيقات جارية.