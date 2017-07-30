الهند تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أحبطت قوات خفر السواحل الهندية أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخ البلاد، إذ ضبطت 1500 كيلو جرام من الهيروين، تبلغ قيمتها 35 مليار روبية ” 546 مليون دولار ” ، من سفينة تجارية.

واعترض خفر السواحل السفينة التي كانت تنقل المخدرات قبالة سواحل ولاية جوجارات غربي البلاد أمس السبت، وأحضرتها إلى مدينة بوربندر الساحلية اليوم الأحد.

من جانبه؛ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، أبهيشيك ماتيمان، إن قوات خفر السواحل تلقت معلومات وتحذيرات سرية من وكالات استخبارات، ما أسفر عن احتجاز عدد من أفراد طاقم السفينة لاستجوابهم، بينما تجري قوات خفر السواحل والشرطة ووكالات أخرى تحقيقًا مشتركا في الواقعة.