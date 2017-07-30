مستشفى الملك سلمان يستقبل أول حالة لطفلة تعاني ورما بالكلية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استقبلت وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى الملك سلمان بالرياض، والتي افتتحها مؤخراً مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بالشئون الصحية في منطقة الرياض الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة، أول حالة لطفلة سورية عمرها سنة ونصف، تعاني من انتفاخ شديد في البطن وأوجاع منذ عدة أشهر.

وأوضح مساعد مدير مستشفى الملك سلمان، رئيس قسم جراحة الأطفال، الاستشاري الدكتور خالد بن جارالله القحطاني، أن الطفلة حضرت مع عائلتها من حفر الباطن وتمت متابعتها من قبل القسم وتم تشخيص الحالة وبعد الكشف عليها تبين وجود ورم كبير الحجم في الكلية اليسرى.

وأضاف القحطاني أنه تم اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي من الفريق الطبي لإزالة الورم في المستشفى نظرا لتوفر قسم جديد للعناية المركزة للأطفال ، لأن مثل هذه العمليات تحتاج لمتابعة سريرية وعناية مركزة بعد العملية للوقاية من بعض المضاعفات التي تحدث بعد الجراحة (سيلان دم، قصور كلوي، التهابات).

وقال القحطاني: إنه تم اجراء العملية للطفلة ماريا يوم الثلاثاء الماضي واستئصال الكلية اليسرى مع الورم والذي يزن ٥٠٠ جرام تقريبا ، مشيرا إلى أنه تم إرسال الورم للمختبر المختص لتحديد نوعية الورم، في حين تم نقل الطفلة لوحدة العناية المركزة للأطفال في الساعة الاولى بعد الجراحة لمتابعتها وبدون مضاعفات تذكر، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه من المفترض خروج الطفلة من العناية المركزة خلال أيام، بعد تحديد برنامج لمتابعة حالتها في المنزل، في حين أن الطفلة تحتاج لعلاج تكميلي وعلى الأغلب من نوع العلاج الكيمياوي بمركز متخصص للاطفال في علاج الأورام.