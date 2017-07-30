واشنطن تدعم الأمم المتحدة لإنشاء ميناء في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن سفير الولايات المتحدة في اليمن، ماثيو تولر، اليوم الأحد، أن بلاده تدعم خطة الأمم المتحدة بشأن ميناء الحديدة، مؤكدا تسلم إشارات إيجابية من الحكومة اليمنية، وقياديين موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأضاف السفير الأمريكي، أن الحوثيين رفضوا بعض بنود المبادرة، وأبدوا استعدادهم لمناقشتها، على حد قول تولر.

وأكد السفير الأمريكي أن واشنطن ستقوم بجهود كبيرة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع في اليمن للجلوس إلى طاولة الحوار برعاية الأمم المتحدة.