بالصور.. مشروع للأمانة يهدد منزل مواطن - صحيفة صدى الالكترونية

فايز السعدون(صدى):

طالب أحد المواطنين أمانة محافظة الطائف بالتدخل السريع وحل مشكلة الطريق الذي أصبح يهدد منزله بسبب نقله لسيول لمنزله القاطن بحي الخويرمه بالسيل الكبير.

وقال المواطن صالح منير الثبيتي، إنه أمانة الطائف قامت بمشروع مزلقان لطريق الخويرمة الذي جرفته السيول إلا أن هذا المشروع نقل مياه السيول الجارفه إلى وسط منزلي بعد أن أصبح هذا المزلقان يحول السيول إلى منزلي بشكل مخيف ويهدد حياتي وحياة أطفالي أخرها قبل عدة أشهر.

وأضاف: اجتاحت السيول الطريق ودخلت إلى منزلي وقمت بإبلاغ الدفاع المدني الذي حضر وحرر محضر بالواقعه ووقع عليه مراقب الأمانة بالسيل الكبير بأن السبب هو المشروع الذي أقيم على الطريق وادى إلى تغيير مسار الوادي إلى منزل المواطن.