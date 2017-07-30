اغتصاب وتهديد فتاة معاقة ذهنيًا - صحيفة صدى الالكترونية

الفاهرة(صدى):

تجرد بائع مصري من كل مشاعر الإنسانية، واستعان بأصدقائه وتعدوا على فتاة مريضة بتأخر عقلي، جنسيا واغتصبوها أكثر من مرة، ولم يراعِ قوانين الجيرة وعلمه بأن الفتاة معاقة، واستغل مرضها لإشباع رغباته الدنيئة.

اصطحب البائع الفتاة إلى سطح أعلى عقار فى وضح النهار، وقام باغتصابها مستغلا ما تعانيه، واستدرجها مرة أخرى عنوة داخل شقة صديقه وتناوبوا الاعتداء عليها، حاولت الفتاة الهروب منهم، ليقابلها صديقهم الثالث وبدلًا من أن يتركها تغادر، تعدى عليها هو الآخر بطريقة وحشية رغم أنه متزوج ولديه أطفال.

غادرت الفتاة إلى منزل أسرتها والخوف يسيطر عليها من التهديدات التي تلقتها من المتهمين، وفى أحد الأيام كانت ذاهبة لمنزل جدتها وتتبعها أحد المتهمين، وبدأ يلاحقها فى الشارع حاملا سلاحًا أبيض؛ مطواة، شعرت الفتاة بالخوف وقررت إبلاغ والدها الذي اصطحبها لقسم الشرطة لتبلغ عنهم، وبالفعل خرجت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهمين وجاري التحقيق معهم.