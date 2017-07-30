أكاديمي أمريكي يشيد بجهود نائب خادم الحرمين في مواجهة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أشاد أكاديمي أمريكي، بمركز الحرب الفكرية تحت إشراف نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي يمثل رأس الحربة في المعركة ضد أطروحات حركة الإخوان المسلمين وداعميها.

وأشار الخبير الدولي الدكتور ثودور كاراسيك، في مقالة نشرتها مؤسسة ” آندراستا ” الصحافية الأمريكية، أن المشرف العام على المركز الشيخ الدكتور محمد العيسى يقود الجهود لتعزيز صورة الإسلام المعتدل، ناقلاً عن العيسى قوله إن قيم الإسلام تدعو للتسامح والتعايش، وإن المركز يسعى لمواجهة أفكار الكراهية والإقصاء.

ورأكد الخبير الدولي، أن المركز تحت قيادة العيسى، يفرض نفسه أداةً قوية للتنوير في الفضاء السايبيري، مشدداً على الدور المهم الذي يتولاه المركز في فضح المزاعم والأساليب الخادعة التي يروج لها المتطرفون والإرهابيون.

ولفت الخبير الدولي إلى أن التركيز على جماعة الإخوان أمر بالغ الأهمية لإيقاف دعم دولة قطر لهذه الحركة المتطرفة، منوّهاً بالجهود التي يبذلها ولي العهد لكشف علل التطرف والإرهاب.