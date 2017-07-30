بالصور.. افتتاح مركز الشيخ عبدالله بن تركي لتحفيظ القرآن - صحيفة صدى الالكترونية

رفحاء(صدى):

افتتحت إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطلعة التمياط مركز الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان النسائي لتحفيظ القرآن الكريم بطلعة التمياط، وذلك بتشريف من سعادة الشيخ فيصل بن مشل التمياط رئيس مركز طلعة التمياط وحضور رجل الأعمال الشيخ أحمد الأحمد وفضيلة الدكتور فيصل بن حمود المخيمر عضو هيئة التدريس بجامعة حائل وسعادة مدير مكتب التعليم برفحاء الأستاذ ذياب بن فراج الدخيل وسعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ منيف بن خضير الضوي ورئيس المجلس البلدي بطلعة التمياط المهندس مثقال بن فيصل التمياط وعدد من الأهالي وقادة ورؤساء وأعضاء العمل الخيري بطلعة التمياط ورفحاء.

ابتدأ الحفل بمقدمة ترحيبية ألقاها فيصل بن عايد الشمري ثم آيات من القرآن الكريم ثم كلمة مدير جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطلعة التمياط المشرف العام على مركز الضحيان الدكتور نواف بن غدير الشمري والذي رحب فيها بالحضور مبديا في الوقت نفسه وافر الشكر والتقدير لكل من كان له بصمة ووقفة في انجاح وتأسيس هذا الصرح القرآني المبارك وعلى رأسهم مؤسسة أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان المؤسسة الداعمة لهذا المركز والذين حرصوا على أن يخرج هذا الصرح بأجمل صورة وأبهى حلة فكان كما أرادوا بحمد الله تعالى، ثم تلا ذلك عرض مرئي لمراحل بناء المشروع المبارك ثم صحب مدير الجمعية الحضور في جولة تعريفية بمرافق المركز عقبها تناول طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة أوقاف الضحيان تبنت إكمال هذا المشروع بدءا من مرحلة الدور العلوي ثم تشطيب كامل المبنى وانتهاء بالتأثيث حيث بلغ مسطح البناء 1200 متر مربع تقريباً ليعد هذا المشروع واحداً من أكبر المشاريع الخيرية النسائية في المنطقة حيث تكون من قاعة للتدريب والمحاضرات تستوعب أكثر من 150 فرداً مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات المرئية والصوتية ومرتبطة بغرفة خارجية خاصة بالرجال يستفاد منها في إلقاء المحاضرات والندوات بالإضافة إلى عدد من الغرف الإدارية والإشرافية وعدد من الفصول الدراسية وفصول حلقات الأطفال وفصول حلقات خاصة بالأمهات وكبيرات السن وغرفة خاصة بالمعلمات ومصلى ومطبخ متكامل وصالة خاصة بالطعام وملحق سكني خاص بالضيوف بالإضافة إلى عدد من التجهيزات الأخرى.