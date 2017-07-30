⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. إصابة آسيوي في حريق سكن للعمالة بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أصيب أحد العمالة الآسيوية جراء اندلاع النيران في سكن للعمالة بحي دمج بتبوك.

وقال نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي، إنه في تمام الساعة (11:19) من صباح اليوم الأحد، ورد بلاغا عن حريق سكن عمال بحي دمج بمدينة تبوك، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في ثلاثة بروكسات لسكن العمال بمساحة 150 متر مربع، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد العمال من الجنسية الآسيوية وتم نقله إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة و، أكد أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المؤسسة المسئولة وضبط مخالفة بحقها.