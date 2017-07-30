بالصور.. خطط لبناء مدن جديدة بالمليارات لاستيعاب النمو السكاني - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعكف بعض الدول على إنجاز مشروعات قومية عملاقة، وبناء مدن جديدة؛ لاستيعاب النمو السكاني الذي توقعت الأمم المتحدة بشأنه أن يصل التعداد فيه بحلول عام 2050 لـ6.5 مليار نَسَمَة.. وفيما يلي أبرز هذه المشروعات:

مشروع تودتون بـ ” شنجهاي ” الصينية:

المشروع بقيمة 1.5 مليار دولار، شرعت الصين في تنفيذه عام 2014، ويشمل بناء 1000 وحدة سكنية، ومركز تسوق بمساحة 1.3 مليون قدم مربع، ومركز ثقافي تبلغ مساحته 53 ألف قدم مربع.

ويشمل المشروع إنشاء مساحات خضراء كثيرة، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2020.

العاصمة الإدارية الجديدة بمصر:

وهو مشروع يهدف لبناء عاصمة إدارية جديدة للبلاد شرقي مدينة القاهرة، وتبلغ تكلفة المشروع 45 مليار دولار، وسيستغرق إنجازه من 5 إلى 7 أعوام.

واستقطب المشروع وعودًا بالاستثمار من كل من الكويت، والسعودية، والإمارات، قيمتها 12 مليار دولار، وعلى أرض مساحتها 270 ميل مربع، ستُبْنَى 21 منطقة سكنية جديدة تتسع لـ5 ملايين شخص، بالإضافة إلى 2000 مدرسة وكلية، وأكثر من 600 مركز صحي، وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل.

” يوروبا سيتي ” الفرنسية:

بدأت فرنسا في 2016 ببناء مدينة متكاملة باسم ” يوروبا سيتي ” Europa City، على مساحة 8.6 مليون قدم مربع، تقع شمال وسط باريس.

وتبلغ قيمة المشروع الذي من المتوقع أن ينتهي بحلول عام 2024، نحو 3.4 مليار دولار.

مدينة اسطنبول الجديدة بتركيا:

حصلت خطة لبناء 50 ألف وحدة سكنية في 7 أبراج على الموافقة في أبريل 2016، على أرض بمساحة 93.6 مليون قدم مربع بالقرب من مركز اسطنبول.

ولم تُكْشَف عن تكلفة المشروع حتى الآن، لكن أعمال البناء بدأت في أواخر 2016، ويشمل المشروع بناء مطار، ومن المتوقع أن يبدأ نشاطه في 2018. وجذب المشروع استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار.

مركز التجارة العالمي في نيويورك:

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001؛ شرعت مدينة نيويورك في تشييد مركز تجاري عالمي جديد، سيقف على أرض بمساحة 16 فدانًا، في نفس مكان ” البرجان التوأم ” والمباني المحيطة بهما، والتي انهارت بفعل الهجمات الإرهابية.