" أرامكو ساسرف " تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ ساسرف ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول أمن وسلامة.

– مهندس استراتيجيات الصيانة – (عدد 3 وظائف).

– مهندس معدات.

– مشرف صيانة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 تموز/يوليو 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).