بورصة قطر تتصدر هبوط البورصات العربية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تراجعت أغلب مؤشرات البورصات العربية عند إغلاق تعاملات، اليوم الأحد – أول جلسات الأسبوع – وسط ترقب المستثمرين للأوضاع في المنطقة، بالتزامن مع تخوفهم من تأخر نتائج الشركات خلال الربع الثاني ، متجاهلة الارتفاعات الذي شهدها سوق النفط العالمي الأسبوع الماضي .

وتصدر المؤشر العام للبورصة القطرية قائمة التراجعات بنسبة 0.98 % ليفقد 93.46 نقطة ويهبط إلى مستوى 9469.59 نقطة متأثرا بالأداء السلبي لقطاع الصناعة.

وواصل المؤشر الرئيسي لسوق الأوراق المالية بالمملكة ” تاسي ” ن تراجعه منذ نهاية الأسبوع الماضي لينخفض بنسبة 0.83% ليفقد 33ر59 نقطة ويهبط بها إلى مستوى 84ر7115 نقطة ، أدنى مستوى له منذ 20 يونيو الماضي ، متأثرا بالأداء السلبي لقطاعي البنوك والاتصالات.

كما واصلت البورصة المصرية خسائرها ليتراجع مؤشر البورصة الرئيسي ” إيجي إكس 30 ” بنسبة 95ر0 % ليغلق عند مستوى 10ر13480 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ” إيجي إكس 70 ” بنسبة 06ر0 % ليصل إلى 30ر700 نقطة، وامتدت الخسائر إلى مؤشر ” إيجي إكس 100 ” الأوسع نطاقا ليخسر 28ر0 % ، منهيا التعاملات عند مستوى 04ر1591 نقطة ، متأثرا بعمليات بيع من قبل المستثمرين مع نهاية يوليو ، واتجاه المستثمرين لتسوية مراكزهم المالية والأرصدة المدينة، مما خلق ضغوطا بيعية على الأسهم.

وانخفض مؤشر بورصة عمان بنسبة 65ر0% فاقدا 01ر14 نقطة من رصيده ليتراجع عند مستوى 33 ر2150 نقطة بسبب الأداء السلبي لكافة القطاعات ، كما تراجع مؤشر القدس بسوق فلسطين المالي بنحو 50ر0 % ليفقد 78ر2 نقطة ليصل بها إلى 11ر554 نقطة متأثرا بانخفاض أسهم كافة القطاعات بقيادة الصناعة.

وفي البحرين، أغلق المؤشر العام على انخفاض بلغت نسبته 29ر0 % فاقدا 82ر3 نقطة، ليهبط بها إلى مستوى 66ر1331 نقطة متأثرا بهبوط قطاع البنوك.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة في ختام التعاملات ، لينخفض المؤشر السعري بنسبة 15ر0 % بواقع 7ر10 نقطة ليبلغ مستوى 24ر6795 نقطة، وكما هبط الوزني 43ر0 % ليفقد 78ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 56ر415 نقطة ، كما انخفض مؤشر كويت 15 بنحو 57ر0 % فاقدا 48ر5 نقطة عند مستوى 94ر948 نقطة.

وفي المقابل ، زاد المؤشر العام ” مازي عائم ” لبورصة الدار البيضاء بـ 31ر42 نقطة بما يعادل 34ر0 % ليصل بها إلى مستوى 97ر12323 نقطة ، مدعوما بارتفاع أسهم المناجم و شركات التمويل و الطاقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 32 ر0 % حيث ربح 36ر16 نقطة، ليصل بها إلى مستوى 95ر5063 نقطة كاسرا حاجز 5000 نقطة مدعومةابالأداء الإيجابي لكافة القطاعات .

وأنهى المؤشر العام ” توناندكس بي أكس 1 ” ببورصة تونس التعاملات على ارتفاع بنحو 26ر0 % ليضيف 16 نقطة إلى رصيده ، ليصل بها إلى مستوى 13ر6164 نقطة مدعوما بالأداء الإيجابي لقطاعات المالية والبنوك و مواد الاستهلاك .

كما أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي جلسته على ارتفاع بنحو 19ر0% ليصل إلى مستوى 11ر4577 نقطة ، ليضيف 83ر8 نقطة إلى رصيده بضغط من أسهم قطاعات الاستثمار و البنوك و العقارات.

وحل في ذيل قائمة البورصات المرتفعة، مؤشر سوق دبي المالي الذي ارتفع بنسبة 08ر0% ، ليضيف 71ر2 نقطة لرصيده ليصل بها إلى مستوى 88 ر3608 نقطة بقيادة الاتصالات.