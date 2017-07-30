⁠⁠⁠⁠⁠تأشيرات سياحية لدخول المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أقر نظام الهيئة العامة للسياحة الحصول على تأشيرة سياحية سارية المفعول لكل من يرغب بالدخول إلى المملكة بغرض السياحة، بالنسبة للمسافرين الذين يتطلب منهم النظام الحصول على تأشيرة قبل دخول المملكة.

وبحسب النظام الجديد فتصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة العامة للسياحة ووزارتي الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية، ويعمل بهذا النظام بعد 6 أشهر.

ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام، أو من يستفيد منه، بحسب الاقتصادية.

وشمل النظام اقتراح الهيئة تحديد الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد لائحة القواعد المنظمة لذلك، حيث تعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، وتستغلها الدولة أو تستثمرها أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.