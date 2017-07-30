الربيعان: الهلال أكثر الأندية جذبًا للاستثمارات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد مستشار التسويق الرياضي خالد الربيعان، أن نادي الهلال أكثر الأندية جذبًا للاستثمارات في مرحلة التخصيص المرتقبة.

وقال ” الربيعان ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأحد، إن الهلال بات النادي الأكبر في المملكة من حيث البطولات، بعدما حصد 58 بطولة.

وأضاف أن الزعيم هو النادي الأكثر استقرارًا في الوقت الحالي من الناحية الإدارية، والأعلى فنيًا خلال الموسم الأخير، كما أصبح الأكثر جذبا للرعاة حتى الآن بعدد 8 رعاة.

وكشف عبر عدد من الإحصائيات، أن الهلال هو النادي الأقل ديونًا في الخمسة الكبار، والأفضل في التعامل مع الأزمات، حيث تمكن من إغلاق 33 قضية في مراحلها الأولى بقيمة 77 مليون ريال.

وأشار إلى أن الزعيم هو الأكثر متابعة على منصاته في مواقع التواصل بإجمالي عدد متابعين بلغ 10 ملايين و500 ألف متابع ومشترك.

ومن المقرر أن تعلن هيئة الرياضة آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخصيص الأندية، قبيل بدء الموسم الرياضي الجديد في أغسطس 2017، مع إيضاح كل التفاصيل التي يحتاجها الراغبين في شراء الأندية.