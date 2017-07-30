إحباط عملية تهريب مواد متفجرة بسيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن عناصر إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني؛ تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء.

وأضاف ” الرفاعي ” ، أن عناصر إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني؛ تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء، وضبط سيارة نقل عُثِرَ بداخلها على عدد من المعدات والمواد التي تُسْتَخْدَم في تصنيع العبوات الناسفة، والدوائر الإلكترونية، بالإضافة إلى أجهزة ومعدات اتصال.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها لإحكام السيطرة الأمنية على الطرق والمعابر، للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية.