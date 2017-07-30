جامعة طيبة ترفع عدد مقاعد القبول - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تشهد جامعة طيبة بالمدينة المنورة، رفع عدد مقاعد القبول عن العام الماضي بنسبة ٢٠٪‏، وذلك من خلال تشكيل 24 لجنة لاستقبال المتقدمين يعمل فيها أكثر من 70 أكاديميا وموظفا وفنيا .

وقال المتحدث الرسمي لجامعة طيبة بالمدينة المنورة حسن النجراني، إن الجامعة رفعت مقاعد القبول هذا العام لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين وفق الطاقة التشغيلية، حيث قبلت حتى أمس حوالي 12.751 طالبا وطالبة بزيادة 20% عن العام الماضي في التخصصات المختلفة، فيما افتتح هذا العام المجمع الأكاديمي للطالبات بمحافظة ينبع ومحافظة العلا وأن هذه المجمعات أسهمت في زيادة المقاعد للطالبات في الفروع التابعة للجامعة في المحافظات.

وأكد ” النجراني “، أن هناك تخصصات علمية ونوعية اهتمت الجامعة بزيادة المقاعد فيها ومن ذلك كلية الطب بزيادة مقاعد القبول فيها بنسبة 10% ، موضحاً أن الجامعة تعرض آخر النسب المقبولة والتخصصات العلمية على موقع الجامعة الإلكتروني (www.taibahu.edu.sa) وأنها ملتزمة بالشفافية في إيضاح الأرقام والنسب أمام المتقدمين والراغبين في الإطلاع على سير عمليات القبول والتسجيل.

وأكد النجراني أن إدارة الجامعة تستقبل المعاملات الواردة من المتقدمين من خلال رابط للتقديم على المعاملات الإلكترونية (https://eas.taibahu.edu.sa/AdmTreatment/) ، كما تستقبل الشكاوى المتعلقة بالقبول بشكل عام عبر ([email protected] )، وأن هناك لجنة مشكلة في عمادة القبول والتسجيل تقوم بمراجعة الطلبات والبت فيها.