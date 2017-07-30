صحيفة: " فيلانوفا " على موعد مع التألق من جديد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلنت صحيفة ” adnradio ” التشيلية أن بداية معسكر الإعداد لفريق الاتحاد شهدت تألقاً للاعبها كارلوس فيلانويفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيكون على موعد مع التألق من جديد مع الفريق مثلما فعل الموسم الماضي وحاز على أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

وتحدثت الصحيفة عن هدف كارلوس فيلانويفا مع الفريق في المباراة الودية التي جمعت الاتحاد بفريق أستون فيلا الإنجليزي، واصفة إياه بأجمل هدف في المبارة التي شهدت خمسة أهداف.

من جانبه، ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” نادي الاتحاد السعودي بدفع مليونين و300 ألف يورو لنادي النجم الساحلي التونسي، قيمة انتقال أحمد المهاجم العكايشي إلى الفريق السعودي.

وتقدم الاتحاد باستئناف ضد قرار الفيفا، وينتظر أن يتم البت فيه وإصدار الحكم النهائي في القضية خلال شهرين من الآن.