⁠⁠⁠⁠⁠" هدية " تبدأ بيع سندات الهدي والأضاحي لضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، اليوم الأحد، في بيع سندات الهدي والأضاحي لحجاج بيت الله الحرام بإشراف مباشر من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي التابع للبنك الإسلامي للتنمية الذي يقوم بتنفيذ النسك نيابة عن الحجاج وتوزيع اللحوم على المحتاجين من المسلمين .

وتقوم جمعية هدية بصفتها وكيلاً معتمداً للمشروع، بتسهيل حصول الحجاج على الخدمة الموثوقة بحكم تخصصها في خدمة ضيوف الرحمن وقرب مواقع خدماتها من الحرمين الشريفين وتوافر المترجمين بأغلب لغات الحجاج .

يذكر أن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، تأسست قبل ثمانية اعوام ومهمتها الرئيسية تقديم خدمات إنسانية تسهل على الحاج والمعتمر والزائر أداء المناسك وتحول الجهود الخيرة والإسهامات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطور والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية وفق المعايير العالمية .