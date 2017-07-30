⁠⁠⁠⁠⁠8 آلاف شخص سيغادرون جرود عرسال اللبنانية في إطار اتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قال مصدر أمني في لبنان، اليوم الأحد، إن نحو ثمانية آلاف شخص سجلوا أسماءهم ليغادروا المنطقة الحدودية اللبنانية قرب بلدة عرسال، متجهين إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في سوريا في إطار اتفاق محلي لوقف إطلاق النار بين ميليشيا حزب الله اللبنانية وجبهة النصرة.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار يوم الخميس، وسيشمل رحيل جميع مقاتلي جبهة النصرة من المنطقة المحيطة بعرسال برفقة أي مدنيين يرغبون في المغادرة معهم من مخيمات اللاجئين في المنطقة.

وكانت ميليشيا حزب الله الموالية لإيران شنت هجوماً على جرود عرسال، التي يقطن بها عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، بما تزعم أنها حرب على الجماعات الإرهابية في الجرود.