⁠⁠⁠⁠⁠" عبداللطيف جميل " تعلن وظائف شاغرة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ ممثل خدمة الإتصال ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 تموز/يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1/ 8/ 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــــا.