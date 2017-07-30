تكليف سعد العفالق رئيسًا لنادي الفتح - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قررت الهيئة العامة للرياضة والشباب تكليف نائب رئيس نادي الفتح المهندس سعد بن عبد العزيز العفالق رئيسًا لنادي الفتح لمدة موسم.

وقال نادي الفتح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن رئيس النادي أحمد بن راشد الراشد تقدم باستقالته بسبب ظروفه العملية.

ومن جانبه، قال رئيس النادي الجديد سعد العفالق: ” في البداية باسم واسم اخواني أعضاء مجلس الإدارة اتقدم بخالص الشكر لأخي الاستاذ أحمد بن راشد الراشد على ما قدمه للنادي خلال السنوات الماضية كمشرف عام على الكرة وكذلك رئيسًا للنادي ” .