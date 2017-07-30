تكليف سعد العفالق رئيسًا لنادي الفتح - صحيفة صدى الالكترونية

تكليف سعد العفالق رئيسًا لنادي الفتح
قررت الهيئة العامة للرياضة والشباب تكليف نائب رئيس نادي الفتح المهندس سعد بن عبد العزيز العفالق رئيسًا لنادي الفتح لمدة موسم.
وقال نادي الفتح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن رئيس النادي أحمد بن راشد الراشد تقدم باستقالته بسبب ظروفه العملية.
ومن جانبه، قال رئيس النادي الجديد سعد العفالق: ” في البداية باسم واسم اخواني أعضاء مجلس الإدارة اتقدم بخالص الشكر لأخي الاستاذ أحمد بن راشد الراشد على ما قدمه للنادي خلال السنوات الماضية كمشرف عام على الكرة وكذلك رئيسًا للنادي ” .
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