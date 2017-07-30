البورصة المصرية تسمح بتحويل عائد بيع شهادات الإيداع الدولية بالدولار - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة البورصة وافق على السماح من جديد بتحويل المستثمرين المصريين لعوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في الخارج بالدولار داخل مصر.

وقررت بورصة مصر في يونيو 2015، أن يقتصر تحويل المستثمرين المصريين لعوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في الخارج على الجنيه المصري إذا كانوا قد اشتروها أصلا في صورة أسهم في بورصة مصر بالجنيه.

وكانت مصر تعاني في ذلك الوقت من شح شديد في مواردها الدولارية قبل أن تقوم بتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

وشهادات الإيداع الدولية أداة مالية قابلة للتداول كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال العالمية مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك.