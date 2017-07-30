اشتعال حريق هائل بمصفاة نفط أوروبية - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

اندلع حريق ليلي في مصفاة ” شل ” في مدينة روتردام في هولندا، وهي الأهم في أوروبا، ما أدى الى توقف عمل قسم من المصفاة، والتي تعد إلى جانب 60 معملا، أكبر مصفاة في أوروبا.

وصرح المتحدث باسم شركة ” شل ” ، أن الحريق شبّ ليل الأحد، في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصفاة شل برنيس في روتردام.

وأفاد أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران فجرًا قبيل الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي (4,00 ت ج)؛ لكن ظلت ألسنة اللهب الكبيرة مرئية من على مسافة بعيدة فوق المصفاة، وفقًا لفرانس برس.

وأوضح المتحدث أن ” العمل متوقف في أقسام عدة من المصفاة ولأسباب متعلقة بالسلامة العامة، سنحرق الغازات المتبقية في الداخل ” ، مضيفا أن هذه العملية حدثت تحت ” سيطرة تامة ” وأن الشركة ” تحاول أن تحدّ من عملية إشعال هذه الغازات لعدم ازعاج سكان المنطقة ” .