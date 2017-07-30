أمير منطقة مكة يستعرض خطة زيادة ضخ المياه بموسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مشروعات المياه في المنطقة، واستعدادات وزارة البيئة والمياه والزراعة لموسم الحج، والتي يأتي في مقدمتها رفع نسبة ضخ المياه لـ18 مليون و150 ألف متر مكعب، بزيادة 21% عن العام الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال ” الفيصل ” لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد، في حضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، ومدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي.