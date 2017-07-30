بالفيديو.. رجال أعمال يطالبون بإلغاء رسوم العمالة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رجال أعمال يطالبون بإلغاء رسوم العمالة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لتجمع عدد من رجال الأعمال بالمملكة أمام مكتب وزارة العمل للمطالبة برفع الرسوم عن العمالة المقيمة بالمملكة.
وكشف المقطع المتداول، تجمع العشرات من رجال الأعمال أثناء توجيه رسالة لوزير العمل لأنهم يرون ان العمال لا يملكون تكلفة الرسوم المطلوبة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18021 ] نشر منذ 18 دقيقة
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[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18021 ] نشر منذ 8 دقائق
رجال الأعمال يدورون مصالحهم
وعمالهم غادروا
عمومآ الرسوم هذي مهي ولا قطرة من بحر
أكلونا فيه الأجانب سنيييييين وعقود
وهم ياكلون الأخضر واليابس
وكثير من رجال الاعمال ساكت ومتستر بعد
مو ساكت وبس
والحين جاء رد الدين
الرسوم هذي البلد وبن البلد هم المستفيدين منها
دراهمنا عندنا ماتروح بعيد.