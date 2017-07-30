بالفيديو.. رجال أعمال يطالبون بإلغاء رسوم العمالة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لتجمع عدد من رجال الأعمال بالمملكة أمام مكتب وزارة العمل للمطالبة برفع الرسوم عن العمالة المقيمة بالمملكة.

وكشف المقطع المتداول، تجمع العشرات من رجال الأعمال أثناء توجيه رسالة لوزير العمل لأنهم يرون ان العمال لا يملكون تكلفة الرسوم المطلوبة.