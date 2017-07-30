⁠⁠⁠⁠⁠تحذير من إعلانات أراضي بتبوك منتشرة على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

تحذير من إعلانات أراضي بتبوك منتشرة على مواقع التواصل
حذرت أمانة منطقة تبوك جميع المواطنين، من الإعلانات المنتشرة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتدعو لشراء قطع أراضي سكنية في المخطط الزراعي المسمى ” مخطط الجوهرة ” الواقع على طريق حالة عمار.
من جانبه؛ قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة ” تبوك ” المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان، إن تلك الأراضي الزراعية يسوق لها بأنها مخططات زراعية مقسمة إلى قطع سكنية، وأنها غير نظامية.
وأكد ” الغبان ” أن أمانة منطقة تبوك ستتخذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع تلك الممارسات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات على أي مخالفات تتعارض مع اشتراطات وأنظمة التخطيط العمراني.
ودعا ” الغبان ” المواطنين إلى الحذر من مثل هذه الإعلانات، وعدم الانسياق وراءها، وأن على الراغبين في تخطيط أراضيهم التقدم لأمانة منطقة تبوك بطلب تخطيطها.
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