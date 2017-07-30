⁠⁠⁠⁠⁠تحذير من إعلانات أراضي بتبوك منتشرة على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

حذرت أمانة منطقة تبوك جميع المواطنين، من الإعلانات المنتشرة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتدعو لشراء قطع أراضي سكنية في المخطط الزراعي المسمى ” مخطط الجوهرة ” الواقع على طريق حالة عمار.

من جانبه؛ قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة ” تبوك ” المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان، إن تلك الأراضي الزراعية يسوق لها بأنها مخططات زراعية مقسمة إلى قطع سكنية، وأنها غير نظامية.

وأكد ” الغبان ” أن أمانة منطقة تبوك ستتخذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع تلك الممارسات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات على أي مخالفات تتعارض مع اشتراطات وأنظمة التخطيط العمراني.

ودعا ” الغبان ” المواطنين إلى الحذر من مثل هذه الإعلانات، وعدم الانسياق وراءها، وأن على الراغبين في تخطيط أراضيهم التقدم لأمانة منطقة تبوك بطلب تخطيطها.