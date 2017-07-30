" المراعي " تعلن وظائف شاغرة بالرياض والخرج - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- المستشار القانوني للشركة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص القانون، مع وجود خبرات سابقة.

2- مدير التدقيق الداخلي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو التمويل)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

3- مدير أول وحدة الزراعة (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصص الزراعة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 تموز/يوليو 2017م.

وأشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا) .