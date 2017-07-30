صحة جازان تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

صحة جازان تعلن وظائف شاغرة
أعلنت المديرية العامة للشئون الصحيّة بمنطقة جازان – ممثلة بالإدارة المساعدة للموارد البشرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة على بند العمال – والمستخدمين.
وأبرزت المديرية، أن المستندات المطلوبة هي:
– سيرة ذاتية مُوَضَّحٌ بها مقر السكن.
– صورة من الهوية الوطنية.
– صورة من الشهادة الابتدائية أو شهادة الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها.
– صورة من رخصة القيادة سارية المفعول.
– صورة من الخبرات المكتسبة مصدقة من التأمينات الاجتماعية.
ودعت المديرية الراغبين ومن يجد في نفسه الكفاءة إرسال الطلبات السابقة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) ، وذلك خلال الفترة من تاريخ 7/ 11/ 1438هـ إلى تاريخ 11/ 11/ 1438هـ الساعة 2 مساءً.
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