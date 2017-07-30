صحة جازان تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشئون الصحيّة بمنطقة جازان – ممثلة بالإدارة المساعدة للموارد البشرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة على بند العمال – والمستخدمين.

وأبرزت المديرية، أن المستندات المطلوبة هي:

– سيرة ذاتية مُوَضَّحٌ بها مقر السكن.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من الشهادة الابتدائية أو شهادة الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها.

– صورة من رخصة القيادة سارية المفعول.

– صورة من الخبرات المكتسبة مصدقة من التأمينات الاجتماعية.

ودعت المديرية الراغبين ومن يجد في نفسه الكفاءة إرسال الطلبات السابقة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected] ) ، وذلك خلال الفترة من تاريخ 7/ 11/ 1438هـ إلى تاريخ 11/ 11/ 1438هـ الساعة 2 مساءً.