⁠⁠⁠⁠⁠" بوبا للتأمين " تعلن 10 وظائف شاغرة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة “ بوبا العربية ” للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 10 وظائف إدارية شاغرة، بمسمى “ مسؤول العمليات ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 تموز/يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 25/ 9/ 2017م.

وأوضحت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــــا.