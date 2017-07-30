مدينة الملك فهد الطبية تعلن وظائف صحية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه، بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري الأمراض المعدية للبالغين.

– مدير مكافحة العدوى وإدارة الصحة البيئية.

– مساعد استشاري طب فيزيائي – (عدد 4 وظائف).

– أخصائي تلخيص طبي – (وظيفتين).

وأوضحت المدينة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 تموز/يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28/ 9/ 2017م.

وأشارت، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا ) .