" عبدالعزيز بن فهد " : يجب على كل مسلم أن يحارب العلمانية والليبرالية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد، المسلمين الذين يؤمنون بالله وبدينه ورسوله بمحاربة العلمانية بالنصح والبيان ثم بالسنان.

وقال الأمير عبدالعزيز بن فهد، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” يجب على كل مسلم يؤمن بالله وبدينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أن يحارب العلمانية والليبرالية بالنصح ثم بالبيان، ثم بالسنان تحت راية خادم الحرمين الشريفين ” .