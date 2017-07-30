 " عبدالعزيز بن فهد " : يجب على كل مسلم أن يحارب العلمانية والليبرالية - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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” عبدالعزيز بن فهد ” : يجب على كل مسلم أن يحارب العلمانية والليبرالية

” عبدالعزيز بن فهد ” : يجب على كل مسلم أن يحارب العلمانية والليبرالية
علي القحطاني(صدى):

وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد، المسلمين الذين يؤمنون بالله وبدينه ورسوله بمحاربة العلمانية بالنصح والبيان ثم بالسنان.

وقال الأمير عبدالعزيز بن فهد، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” يجب على كل مسلم يؤمن بالله وبدينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أن يحارب العلمانية والليبرالية بالنصح ثم بالبيان، ثم بالسنان تحت راية خادم الحرمين الشريفين ” .

 

 


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