" عبدالعزيز بن فهد " : يجب على كل مسلم أن يحارب العلمانية والليبرالية - صحيفة صدى الالكترونية

” عبدالعزيز بن فهد ” : يجب على كل مسلم أن يحارب العلمانية والليبرالية
وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد، المسلمين الذين يؤمنون بالله وبدينه ورسوله بمحاربة العلمانية بالنصح والبيان ثم بالسنان.
وقال الأمير عبدالعزيز بن فهد، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” يجب على كل مسلم يؤمن بالله وبدينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أن يحارب العلمانية والليبرالية بالنصح ثم بالبيان، ثم بالسنان تحت راية خادم الحرمين الشريفين ” .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 3 ساعات
والله يطويل العمر
ماكان لهم حس ولاخبر
لكن من بعد وفاة أسدالسنة
الأمير نايف رحمةالله علية
طلعوا العلمانية واليبرالية من كل مكان🤔
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس بصراحة خلفية صورتك
تدل على العزم في محاربتهم