أمير منطقة تبوك يتقدم المصلين على شهيدي الواجب بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، جموع المصلين بجامع الوالدين، عقب صلاة ظهر اليوم الأحد، للصلاة على شهيدي الواجب عبد العزيز عيد صالح الجداعين العطوي، وعبد المجيد حمود الجريدات العطوي، اللذان استشهدا أثناء تأدية واجبهما الوطني في الحد الجنوبي.

حضر الصلاة على شهيدي الواجب كبار المسؤولين في المنطقة، وجموع غفيرة من المواطنين، رحمهما الله تعالى، وجعلهما في الفردوس الأعلى، فيما شيع جثمان الشهيدين المئات أثناء الدفن، وشارك الجميع في تقديم التعازي لأسرتي الشهيدين رحمهما الله.